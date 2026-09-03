Lidl en ProVeg willen bewijzen dat plantaardig eten niet duurder hoeft te zijn

Lidl en ProVeg lanceren in België de campagne ‘On A Budget’, om de prijsdrempel voor plantaardig eten te verlagen. De supermarktketen koppelt het initiatief aan haar ambitie om de verkoop van plantaardige eiwitproducten tegen 2030 met 20% te verhogen.

Prijs als hinderpaal

Zes op de tien Belgen eten volgens (een iVOX-studie in opdracht van) Lidl al eens bewust een plantaardige maaltijd, maar slechts een op de vijf doet dat meerdere keren per week. Gewoonte vormt voor 43% van de ondervraagden een drempel, smaak voor 41%. Ruim een kwart noemt ook een gebrek aan inspiratie of de prijs als hinderpaal.

Lidl probeert die laatste barrière al langer weg te nemen. Sinds mei 2024 brengt de discounter de prijzen van producten van het plantaardige huismerk Vemondo permanent op hetzelfde niveau als die van vergelijkbare dierlijke producten. Volgens Lidl steeg de verkoop van Vemondo-producten daardoor in 2025 met 20%.

20% meer plantaardig

Met ProVeg gaat de retailer nu een stap verder. De campagne ‘On A Budget’, die sinds 1 september loopt, omvat onder meer volledige weekmenu’s met besparingstips, lezingen voor studenten en gezinnen, video’s op sociale media en acties waarbij deelnemers winkeltegoed kunnen winnen. “Als we willen dat meer mensen vaker voor plantaardig kiezen, moet het simpel én betaalbaar zijn”, zegt Kim Geirnaert, woordvoerder van Lidl België & Luxemburg.

De campagne past in de bredere eiwitstrategie van Lidl. De keten wil tegen 2030 20% meer plantaardige eiwitproducten verkopen en het aandeel plantaardige eiwitbronnen in het volledige assortiment verdubbelen ten opzichte van 2023. Lidl zegt daarvoor als eerste Belgische retailer een door het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde methodologie te gebruiken om de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten te meten.