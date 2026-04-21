België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Brouwerij Haacht dieper in het rood; herstel tegen 2030

icon
Food21 april, 2026
Nils van Dam, Co.Br.Ha.

Co.Br.Ha., de holding boven brouwerij Haacht, zag het verlies in 2025 verder oplopen. Dat komt vooral door de recentste ontslagronde bij de brouwer van Primus en Tongerlo, want de volumes en operationele winstgevendheid herstellen langzamerhand.

Voorzichtig operationeel herstel

De groep sloot het boekjaar af met een nettoverlies van 11,4 miljoen euro, tegenover 8,2 miljoen euro een jaar eerder. De ontslagvergoedingen en “belangrijke waardecorrecties op financiële activa” wogen samen voor 6,5 miljoen euro op het resultaat. Al verbeterde de operationele winstgevendheid: de rebitda — de bedrijfswinst voor afschrijvingen en reorganisatielasten — steeg met 19% tot 10,2 miljoen euro.

Zie meer
Meest gelezen
Volg RetailDetail