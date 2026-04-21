Geschreven door Jorg Snoeck
Carlsberg ruilt Coca-Cola in voor PepsiCo in Noord-Europa en Baltische staten

21 april, 2026
Carlsberg Group gaat voluit voor Pepsi: vanaf 1 januari 2029 wordt de Deense brouwer de exclusieve bottelaar van PepsiCo in heel Scandinavië en de Baltische landen. Vandaag bottelt Carlsberg in Denemarken en Finland nog voor rivaal Coca-Cola.

Carlsberg bottelt straks PepsiCo-frisdranken in liefst veertien landen, verspreid over Europa, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. De brouwerijgroep verzorgt de productie, verkoop en distributie van PepsiCo’s volledige drankportfolio in landen als het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, maar ook Kazachstan en Laos.

