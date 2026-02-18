Carrefour 2030: offensief met vers, prijs en artificiële intelligentie

Carrefour stippelt een nieuwe strategie uit voor 2030: nu lage prijzen een “conditio sine qua non” zijn, aldus CEO Alexandre Bompard, zoekt de retailer marge elders. Onder andere bij huismerken, e-commerce vanuit de winkels, en bij data en AI — tot en met zogeheten “agentic commerce”.

Strategie van “heroriëntatie”

Carrefour legt de focus voortaan op drie kernlanden: Frankrijk, Spanje en Brazilië. In Europa betekent het dat België (voorlopig) verweesd achterblijft, terwijl de groep overal ter wereld voor franchisering kiest. Carrefour Market in Frankrijk krijgt bijvoorbeeld een duidelijk franchiseritme: 50 nieuwe winkels openen tegen 2030, waarbij jaarlijks 40 winkels overschakelen naar franchise.