Carrefour verzelfstandigt opnieuw tientallen hyper- en supermarkten in Frankrijk

Dit jaar zal Carrefour in Frankrijk minstens 8 hypermarkten en 36 supermarkten overdragen aan zelfstandige uitbaters. Mogelijk voegt de retailer straks nog meer (verlieslatende) hypermarkten toe aan dat lijstje.

Lagere loonkosten

Het gaat al om de negende golf van verzelfstandigingen voor Carrefour sinds het aantreden van topman Alexandre Bompard in 2018. Vorig jaar in januari kondigde de foodretailer een gelijkaardige operatie aan voor 15 hypermarkten en 24 supermarkten, met een impact voor wel 4000 medewerkers. Dit jaar gaat het in eerste instantie om 8 hypermarkten en 36 supermarkten, samen goed voor 3204 werknemers, maar volgens de vakbonden volgen er straks nog zeven bijkomende hypermarkten, meldt vakblad LSA.

De winkels zullen onder “location-gérance” worden uitgebaat, wat betekent dat Carrefour het vastgoed of huurcontract én het handelsfonds in handen houdt, maar de uitbating van de winkel aan een zelfstandige gerant uitbesteed. De retailer hoopt op deze manier de winkels rendabeler te maken: onder het nieuwe statuut zijn de loonkosten immers lager en is er een grotere arbeidsflexibiliteit.

Intussen wordt in Frankrijk nu al 80% van de 1167 Carrefour supermarkten uitgebaat in franchise of location-gérance. Bij de hypermarkten – een afdeling die sinds 2018 verlieslatend is – gaat het al om meer dan 100 van de in totaal 325 vestigingen.