Collect&Go breidt bezorgdienst uit in Wallonië

Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, heeft haar 250ste afhaalpunt in België geopend. Tegelijk breidt de dienst het thuisleveringsgebied in Wallonië uit met 215 extra postcodes en worden de afhaal- en leveringsuren verruimd.

“Blijven investeren”

Met de opening van het nieuwste afhaalpunt in Saint-Servais (Namen), heeft Collect&Go nu een netwerk van 250 afhaalpunten, waardoor 93% van de Belgische gezinnen een afhaalpunt in de buurt heeft. Klanten kunnen vanaf 16 februari hun bestelling al vanaf 8 uur ’s ochtends afhalen, op voorwaarde dat ze die de dag voordien vóór middernacht hebben geplaatst. Zo kunnen shoppers de boodschappen oppikken vóór de werkdag begint.

​Vanaf 9 februari levert Collect&Go aan huis in 762 postcodes in België, waaronder 215 nieuwe postcodes in Wallonië en Brussel. Dat is goed voor een dekking van 80% van het hele land, zegt de retailer. Ook hier zijn de leveringsuren verruimd: vanaf nu kunnen Collect&Go‑klanten de boodschappen laten bezorgen op zaterdag tussen 10u en 14u, of tijdens de week vanaf 10u (in plaats van 12u), en dit tot 20u ‘s avonds.

​​”Deze groei is geen eindpunt, maar een etappe: we blijven investeren om zo dicht mogelijk bij onze klanten te staan, te anticiperen op hun behoeften en de meest flexibele en performante partner te blijven,” aldus Tom De Prater, verantwoordelijke Collect&Go.