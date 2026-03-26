Colruyt in zee met retailmediaplatform waarin Ahold Delhaize belang heeft

Colruyt Group Retail Media Services gaat een samenwerking aan met Adhese, het Gentse advertentieplatform voor retailmedia. Opmerkelijk: concurrent Ahold Delhaize heeft een minderheidsbelang in dat techbedrijf.

Opschalen en professionaliseren

Colruyt Group wil met de samenwerking zijn retailmedia-activiteiten opschalen en professionaliseren, zegt een persbericht van advertentieplatform Adhese. De retailer ontwikkelt een omnichannel retailmedia-aanbod dat merken in contact brengt met shoppers via touchpoints in de winkel, in de buurt van de winkel, op de website en daarbuiten, aangedreven door first-party data en transparante rapportage. Adhese ondersteunt deze ambitie met infrastructuur, onboarding en training, en helpt interne teams om campagnes op een schaalbare en gecontroleerde manier te beheren en uit te voeren.

“Retailers zijn steeds vaker op zoek naar langetermijnpartners op technologisch gebied die hen controle en flexibiliteit bieden naarmate hun retailmedia-aanbod evolueert,” aldus medeoprichter Tim Sturtewagen van Adhese.

Relevant en meetbaar

“We bouwen Colruyt Group Retail Media Services op als een echt media-verkoopbureau, met de ambitie om adverteerders op een relevante, meetbare en privacybewuste manier in contact te brengen met onze shoppers,” zegt Mathias Beke, Head of Department Media Services bij Colruyt Group. “De technologie van Adhese biedt ons de operationele controle, transparantie en schaalbaarheid die we nodig hebben om die belofte waar te maken, zodat elke campagne echte waarde oplevert, zowel voor merken als voor onze klanten.”

Adhese werkt al jaren nauw samen met Ahold Delhaize: die retailer nam in 2022 zelfs een minderheidsbelang in het technologiebedrijf. Maar Adhese benadrukt wel dat het een onafhankelijk platform is.