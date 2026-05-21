[Interview] “We verkopen geen potjes, we verkopen sausgeluk” (Sarah De Bruyne, Devos & Lemmens)

De onbetwiste Belgische marktleider in mayonaise en sauzen weet ook na 140 jaar nog te groeien. Smaken veranderen, maar de grote klassiekers blijven, met humor als onmisbaar ingrediënt.

Grote uitdagingen

Wat 140 jaar geleden begon in de Antwerpse beenhouwerij van Henri Devos en Maria Catharina Elisabeth Lemmens, met pickles, mosterd en mayonaise, is vandaag een stevige marktleider die in 2025 liefst 3.152.930 liter aan koude sauzen en 8.230.891 liter aan mayonaise produceerde. Elke minuut verkoopt Devos & Lemmens 47 potjes of flessen sauzen in België, 25 miljoen op jaarbasis. Ondanks een marktaandeel van wel 45% (in waarde) en toenemende concurrentie van merken én huismerken in het sauzenschap, weet het merk ook het afgelopen kwartaal nog steeds te groeien, in een markt die zelf ook met 3 tot 4% groeit.