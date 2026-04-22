“Colruyt zal reageren op SuperPlus-prijskortingen Delhaize”

Nu Delhaize de Nutri-Boost kortingen in zijn SuperPlus-app zonder bijkomende voorwaarden aanbiedt aan alle klanten, zal Colruyt die kortingen meenemen in zijn prijsvolgsysteem, en er indien nodig op reageren.

“We doen wat we zeggen”

Tot nu toe reageerde Colruyt niet op de zogenaamde Nutri-Boost kortingen van 10% op gezonde groenten en fruit die Delhaize al sinds 2020 aanbiedt aan de leden van zijn SuperPlus-getrouwheidsprogramma. Maar gisteren kondigde Delhaize enkele ingrijpende wijzigingen aan in dat programma, met de lancering van een betalend abonnement dat gezinnen nog meer korting belooft, samen met aantrekkelijke deals op vrijetijdsactiviteiten en korting op online diensten.

De gratis versie van SuperPlus geeft klanten voortaan ook 10% korting op alle producten van het huismerk Delhaize Plant-Based en schrapt de drempel van een minimumbesteding van 99 euro per maand. Het is die laatste ingreep die Colruyt doet reageren: nu de kortingen in principe voor elke Delhaize-klant gelden, zal de discounter ze voortaan ook meenemen in zijn prijsvergelijkingen, wat tot nu toe niet het geval was.

“We doen al meer dan 50 jaar wat we zeggen dat we doen, en dat is de laagste prijs garanderen”, zegt Colruyt-woordvoerster Eva Biltereyst aan persagentschap Belga. De aanbiedingen in de betaalde versie van de app worden door Colruyt niet meegenomen in het prijsvolgsysteem omdat die enkel gelden voor de abonnees. Op de gepersonaliseerde e-deals in de app kan de marktleider evenmin reageren.