Delhaize wil klimaatimpact rundvlees met 13% verlagen dankzij voeder

Delhaize wil de methaanuitstoot van runderen verminderen en zo het vleesassortiment verduurzamen. Dat doet de supermarktketen met een aangepaste voederstrategie die de koolstofvoetafdruk van rundvlees met minstens 13% moet verlagen.

Drie jaar ontwikkeling

De supermarktketen werkt met rundveehouders, veevoederbedrijven Arvesta en Franson en vleesverwerker Hemelaer aan een aangepaste voederstrategie, die nu al wordt toegepast. Tegen het einde van de zomer moet 70% van het rundvleesvolume dat via het distributiecentrum van Delhaize naar de winkels gaat, onder de aanpak vallen.