Deliverect stroomlijnt quick-commerce-activiteiten voor Asda

Het Belgische foodtechnologiebedrijf Deliverect heeft een deal gesloten met de Britse supermarktketen Asda voor het stroomlijnen van snelle thuisleveringen vanuit buurtwinkels en supermarkten.

Live in honderden Asda Express-winkels

Asda, de op twee na grootste supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk, gaat een samenwerking aan met de Gentse unicorn Deliverect voor het stroomlijnen van zijn quick-commerce-activiteiten. De technologie van Deliverect staat in voor het synchroniseren en afhandelen van bestellingen en leveringen in de winkels door on-demand koerierdiensten zoals Uber Eats, Just Eat en Deliveroo.

De groei van die nieuwe bezorgkanalen stelt supermarkten immers voor grote uitdagingen, met name voor het nauwkeurig monitoren van de beschikbaarheid, prijzen en productassortimenten in de winkels. De technologie van Deliverect consolideert de verschillende bezorgkanalen in één operationele stroom, waardoor de uitvoering in de winkels wordt vereenvoudigd en het hoofdkantoor meer inzicht en controle krijgt.

De oplossing is al live in honderden Asda Express-vestigingen en er zijn plannen voor verdere uitbreiding in de loop van 2026. Het systeem biedt Asda de flexibiliteit om op termijn nieuwe marktplaatsen en externe logistieke dienstverleners toe te voegen. Met zijn technologieplatform dat het beheer van online bestellingen voor restaurants, supermarkten en andere foodservicebedrijven vereenvoudigt, is Deliverect actief in 82 landen en ondersteunt het meer dan 95.000 locaties.