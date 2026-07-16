België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Duvel Moortgat en Heineken gooien zich in strijd om Brouwerij Haacht

icon
Food16 juli, 2026
Shutterstock

Heineken en Duvel Moortgat dingen mee naar Brouwerij Haacht. Na een eerste selectieronde bieden nog meer dan vijf partijen naar de beursgenoteerde brouwer achter merken als Primus, Super 8, Tongerlo en Flandrien.

Ook veel vastgoed

De verkoopprocedure ging enkele weken geleden van start. Onder de resterende kandidaten bevinden zich behalve brouwers ook investeringsfondsen en consortia van bierbedrijven en vastgoedspecialisten, zo melden De Tijd en L’Echo. Die combinatie ligt voor de hand: Haacht koppelt een brouwerij met een omvangrijke portefeuille van horecavastgoed in België, Nederland en Frankrijk.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail