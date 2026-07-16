Ocado worstelt met Amerikaanse expansie: nieuw plan van aanpak

De Britse online supermarktspecialist Ocado ziet zijn ambitieuze plannen voor de Amerikaanse markt wankelen. Na het afhaken van twee belangrijke partners – de Amerikaanse supermarktketen Kroger en de Canadese retailer Sobeys – staat het bedrijf onder druk om nieuwe samenwerkingen te vinden.

Vertrouwen gezocht

Ocado, gespecialiseerd in geavanceerde automatiseringsoplossingen voor food-distributiecentra, leek een natuurlijke fit voor de Amerikaanse markt. Toch liep het bedrijf tot dusverre tegen een muur van scepsis aan. “De vraag naar onze technologie is er zeker, maar partners moeten er ook daadwerkelijk in willen investeren,” zegt Tim Steiner, CEO en medeoprichter van Ocado, bij de kwartaalupdate.