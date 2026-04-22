Duvel Moortgat koopt Amerikaanse craftbier-pionier  

Duvel Moortgat neemt het Amerikaanse biermerk Stone, één van de pioniers van de Amerikaanse craftbierbeweging, over van de Japanse brouwer Sapporo. Enkele weken geleden verwierf de brouwer ook al het Amerikaanse pilsmerk Trumer.

Het is Firestone Walker, de Amerikaanse dochter van het Belgische Duvel Moortgat, dat Stone Brewing overneemt van Saporro, dat zich op zijn eigen merk wil focussen. Stone, opgericht in 1996, is bekend van bieren als Stone IPA, Stone Pilsner en Stone Hazy IPA. Duvel Moortgat gaat de bieren voortaan brouwen in twee van zijn bestaande Amerikaanse brouwerijen, meldt De Tijd.

Het is voor de Belgische brouwer al de tweede Amerikaanse overname in enkele weken tijd, want eerder deze maand kocht Duvel Moortgat het Amerikaanse pilsmerk Trumer van brouwer The Gambrinus Company. Opmerkelijk, omdat de Amerikaanse biermarkt het moeilijk heeft. Het omzetaandeel van de VS in de omzet van het Belgische bedrijf is van 36% naar 30% gedaald, maar CEO Michel Moortgat ziet kansen om koopjes te doen.