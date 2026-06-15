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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Forse winststijging voor El Corte Inglés

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Food15 juni, 2026

Dankzij voortdurende efficiëntieverbeteringen heeft de Spaanse marktleider El Corte Inglés afgelopen boekjaar een nettowinst van 628 miljoen euro gerapporteerd, een stijging van 22,8% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Solide groei

De retailer maakte zopas zijn financiële resultaten bekend voor het gebroken boekjaar 2025-2026, dat eindigde op 28 februari 2026. De totale geconsolideerde omzet van El Corte Inglés bedroeg 17,247 miljard euro. Dit komt overeen met een stijging van 1,1%, en een groei van 2% op vergelijkbare basis.

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