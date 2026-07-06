Franse concurrentiewaakhond geeft groen licht aan franchisedeal Auchan en Intermarché

In Frankrijk mogen 165 supermarkten van Auchan de overstap maken naar concurrent Intermarché, in een franchiseovereenkomst. De mededingingsautoriteit heeft daarvoor maandag de toestemming gegeven.

Geen risico op concurrentieverstoring

In november vorig jaar had Auchan Retail verrassend aangekondigd dat het zijn Franse supermarkten onder de vlag van Intermarché en Netto zou exploiteren, als grootste franchisepartner van de Groupement Mousquetaires. Intermarché zou de verkooppunten als franchisegever meer flexibiliteit, betere prestaties, meer waarde voor klanten en meer kansen voor werknemers bezorgen, stelde de groep, die zich zelf wil blijven concentreren op het hypermarktformaat.

Maandag heeft de Franse Autorité de la Concurrence zonder bijkomende voorwaarden zijn toestemming gegeven voor de operatie. De 165 winkels worden al voor de helft bevoorraad via Aura, de gezamenlijke inkoopcentrale van Intermarché en Auchan, en de lokale marktaandelen van de winkels bedragen in geen enkele onderzochte regio meer dan 50%, redeneert de concurrentiewaakhond, die daarom van oordeel is dat de aangemelde transactie geen risico op concurrentieverstoring inhoudt.

De betrokken winkels worden ondergebracht in A+Super, een nieuwe structuur binnen Auchan Retail, die als franchisenemer van de Groupement Les Mousquetaires zal opereren. Vanaf 1 oktober maakt het personeel de overstap. Vanaf die datum zullen ook de eerste winkels van naam wijzigen, in een gefaseerde operatie die tegen mei volgend jaar wordt afgerond.