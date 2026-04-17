Huismerken groeiden vorig jaar opnieuw sterker dan fabrikantenmerken, maar niet in België

De duurdere winkelkar deed consumenten ook in 2025 vaker naar huismerken grijpen in de supermarkt. In 17 Europese landen groeiden huismerken sneller dan de totale foodmarkt, zowel in waarde als in volume. Toch behouden fabrikantenmerken bijna overal nog een groter marktaandeel.

Zwitserland huismerkkampioen

De gezamenlijke omzet van huismerken steeg in 2025 met 4,1%, terwijl de totale voedingsmarkt in Europa 3,2% groeide. Fabrikantenmerken bleven met een waardegroei van 2,7% achter; het verschil met huismerken bedraagt 1,4 procentpunt. Ook in volume trokken huismerken aan het langste eind. Het totale aantal verkochte eenheden nam met 0,6% toe, maar retailers verkochten 1,3% meer stuks onder huismerk. De cijfers komen uit het rapport “A Mosaic of Markets” dat NielsenIQ opstelde in opdracht van PLMA, de internationale organisatie van huismerkfabrikanten.