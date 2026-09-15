[In Beeld] Met Intermarché Express lanceren de Musketiers hun stadsoffensief in Brussel





















Mohamed Boukamir

In het hartje van Brussel opent vandaag de eerste Belgische vestiging van Intermarché Express, de stadswinkelformule van de Groupement Mousquetaires. Dit nieuwe format wil zich onderscheiden met huisbereide gerechten en lage prijzen.

Accent op vers en gemak

Laat je niet misleiden door de naam: Intermarché Express is geen compacte gemakswinkelformule, wel een uit de kluiten gewassen stadssupermarkt. Opmerkelijk is trouwens dat het uithangbord (nog) geen Express logo toont in deze eerste vestiging. De winkel fungeert als laboratorium voor het nieuwe concept, dat wel grotendeels geïnspireerd is op het Franse voorbeeld (waarvan er intussen als zo’n 200 open zijn) maar toch ook duidelijke lokale accenten legt.

Deze stadswinkel, op de locatie van een voormalige Mestdagh, onder winkelcentrum The Mint en naast metrostation De Brouckère, is wel 1.000 m² groot, al mikt de retailer voor volgende locaties eerder op winkels van zo’n 800 m². Dankzij een doordachte inrichting is er toch voldoende ruimte voor zo’n 15 à 16.000 productreferenties. Van bij de inkom is het accent op vers en convenience meer dan duidelijk, met de afdeling “En Cuisine!” die in huis bereide producten aanbiedt, zoals sandwiches, salades, wraps en panuozzos, maar ook pizza’s en traiteurgerechten.

Gemiddelde besteding stijgt

Gehaaste klanten – en die heb je wel op deze drukke locatie – kunnen zich vooraan voorzien van verse en gemaksproducten om meteen af te rekenen aan de snelkasaa’s. Deze winkel moet bezoekerspieken kunnen opvangen op het ritme van het metroverkeer. Achteraan bevinden zich de meer klassieke supermarktafdelingen met droge voeding, verzorging, huishoud en dranken.

Intermarché Express zet naast convenience ook in op een scherpe prijspositionering. De winkel wil de goedkoopste in zijn zone zijn. “Hoewel we de prijzen hebben verlaagd, zagen we de afgelopen periode de gemiddelde besteding al stijgen. Maar we gaan hier nog veel testen”, zegt Arnaud Meyrant, uitvoerend directeur van Intermarché België, die we maandagavond spraken op de openingsreceptie. Succesvolle initiatieven zullen dan ook hun weg vinden naar de andere Intermarché-winkels.

Sterker worden in de steden

Deze Intermarché Express wordt uitgebaat door Mohamed Boukamir, een ervaren retailer die na passages bij Delhaize en Mestdagh ondernemer werd, met onder andere winkels in Ukkel en Sint-Gillis. Hij neemt het voortouw met de ontwikkeling van de nieuwe winkelformule.

De ambities met dit enseigne gaf Intermarché al eerder mee: een twintigtal vestigingen in de 19 Brusselse gemeenten en de grote Waalse agglomeraties in 2030. Er zitten verschillende locaties in de pijplijn voor volgend jaar. Met Intermarché Express willen de Musketiers vooral sterker worden in de stadscentra. Pas sinds de overname van Mestdagh is de retailer aanwezig in Brussel, met acht winkels. Er is dus nog werk aan de merkbekendheid in de hoofdstad, zowel richting shoppers als richting kandidaat-adhérents.