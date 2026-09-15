Met “Move & Save”-abonnement legt Colruyt Group de brug tussen fitnessclubs en supermarkten

Pieterjan Nuitten









Colruyt Group lanceert Move & Save, een abonnementsformule die de Jims fitnessclubs en Colruyt supermarkten voor het eerst structureel aan elkaar koppelt. Een significante stap voor de “food & health retailer”.

Sporten voor korting op groenten en fruit

“We lanceren een nieuwe abonnementsformule gericht op gezinnen, met de naam ‘Move & Save’. Het idee is simpel: voor 14,99 euro per week kan een gezin van maximum drie personen onbeperkt komen sporten bij Jims,” vertelt Pieterjan Nuitten, die na vier en een half jaar aan het hoofd van fitnessketen Jims nu verantwoordelijk is voor Collect & Go, Xtra en de retailmediacel bij de retailgroep.

“Traint het gezin minstens drie keer per week, dan krijgt het daarvan 5 euro terug als Xtra shoptegoed voor groenten en fruit. Dus hoe meer je beweegt, hoe goedkoper je groenten en fruit worden. Op jaarbasis kan je zo tot 260 euro terugverdienen.” De drie trainingen mogen verdeeld worden zoals het gezin wil. Eén keer mama, twee keer de zoon, of drie keer dezelfde persoon: het resultaat is hetzelfde. Het krediet komt op het Xtra-account.

Inzetten op de combinatie van voeding en bewegen

Hiermee lanceert Colruyt Group voor het eerst een aanbod naar de consument dat de voedingsactiviteiten verbindt met de gezondheidstak. Een belangrijke stap in de evolutie van het bedrijf van food retailer naar food & health retailer.

“Als we de gezondheid van de mensen willen verbeteren, moeten we inzetten op de combinatie van voeding en bewegen. Wil je een marathon lopen en je eet te weinig koolhydraten, dan haal je de finish niet. Als je wil vermageren en je sport vier keer per week maar je blijft fastfood eten, zal het wellicht niet lukken,” aldus Nuitten. De nood is reëel: uit Sciensano-cijfers blijkt dat amper 7% van de volwassenen voldoende groenten eet en slechts 19% van de jongeren genoeg beweegt.

Groot potentieel voor het rekruteren van nieuwe klanten

Colruyt Group ziet in Move & Save groot potentieel voor het rekruteren van nieuwe klanten, voor beide merken. “We hebben met Xtra 85% marktpenetratie, maar het zijn net die 15% die we vandaag niét bereiken, die sporten bij Jims.” Het jonge, stedelijke doelpubliek dat traditioneel een uitdaging vormt voor de Colruytformule, hoopt de retailer met dit abonnement te bereiken. Omgekeerd kan ook Jims hiermee een nieuwe doelgroep aanspreken: gezinnen, die vaak minder tijd hebben om te sporten en die nu worden aangespoord om een gezonde routine op te pakken. Een win-win-win dus voor Colruyt, Jims en Xtra.

De retailer lanceert het concept met Colruyt Laagste Prijzen, maar doordat de terugbetaling via Xtra verloopt, kunnen shoppers het tegoed ook gebruiken bij Okay, Spar, Bio-Planet of Collect & Go. “Dit is een eerste stap om later ons volledige ecosysteem te betrekken.” Dat ecosysteem is nu matuur, zegt Nuitten. “Drie jaar geleden hadden we 27 Jims clubs, nu hebben we er 92. Er zijn meer dan 200 Colruytwinkels die op minder dan tien minuten rijden liggen van een Jims. Ook de maatschappelijke trends rond gezondheid zijn duidelijk. Dit concept is ontstaan vanuit klantfeedback: klanten vertellen ons dat ze hulp kunnen gebruiken in hun zoektocht naar een gezonde levensstijl.”

Merken die elkaar versterken

“Onze droom is eigenlijk deze: kom bij Jims sporten, je krijgt een trainingsschema, een maaltijdschema, en dat uurtje gebruikt Collect & Go dan om je boodschappen klaar te zetten, om af te halen na je workout. Eerder linkten we met Jims al voedingsadvies aan aangepaste recepten die we linkten aan Collect & Go, waar we een hoge conversie zagen. We weten dat de vraag er is, om voeding en gezondheid te combineren.”

De essentie is dat de verschillende merken binnen de groep elkaar versterken. Via het ecosysteem van de groep kan Colruyt Laagste Prijzen zijn klanten helpen in hun zoektocht naar een gezonde levensstijl. Dat opent perspectieven om ook andere merken en activiteiten te koppelen, bijvoorbeeld van Newpharma of Yoboo.

Fitness ter ondersteuning van de gezondheid

De ambities liggen hoog, zegt Nuitten. Dit is geen test, wel een belangrijk puzzelstuk in het plan om een food & health retailer te worden. Dinsdag lanceert de retailer het initiatief met een activatie op twee Colruytparkings, ’s ochtend in Gent, na de middag in Nijvel. “We bouwen er een mini-fitness. Klanten krijgen drie toegankelijke oefeningen, en ontvangen dan een koeltas van Move & Save met voor vijf euro groenten en fruit.”

Jims evolueert intussen “van fitness naar healthness”: fitness ter ondersteuning van de gezondheid. Zo is de keten al de grootste privé-aanbieder van kinesitherapie, heeft ze ook de grootste publiek-private samenwerking met ziekenhuizen, voor het begeleiden van obesitas-, kanker- en hartpatiënten. “We zijn ook het grootste netwerk van warmte- en koudetherapie, we hebben het grootste aanbod pre- en postnatale begeleiding.” Kortom, Jims is allang niet meer de pure ‘value for money’ fitness.

Wel degelijk synergie

“Het voordeel voor de groep is dat we zo een heel brede doelgroep aanspreken. Wie fitnest, neemt dat mee in zijn voeding en levensstijl. Er is veel synergie.” Waarmee de vaak gehoorde kritiek op het gebrek aan synergie tussen Jims en de supermarktactiviteiten van de groep een duidelijke repliek krijgt. “We zijn als Colruyt Group soms wat eigenwijs, maar als je kijkt naar wat we nu lanceren, dan is dat wel een antwoord op die twijfels. Wij zien de opportuniteit en we bouwen eraan op een duurzame manier. We doen dat stap voor stap, maar wat we doen, doen we goed.”