Vandemoortele rekent op beterschap na lastige eerste jaarhelft

In moeilijke marktomstandigheden staan zowel omzet als winst onder druk bij de Belgische voedingsgroep Vandemoortele. Toch noemt het bedrijf, dat bespaart op de kosten en investeert in efficiëntie, de halfjaarresultaten “veerkrachtig”.

Zwakker consumentenvertrouwen

Vandemoortele zag de omzet in het eerste halfjaar van 2026 met 3,8% dalen naar iets meer dan 1 miljard euro. De aangepaste EBITDA daalde met 6,6% naar met 116,5 miljoen euro, vergeleken met 124,7 miljoen een jaar eerder. Die daling was vooral toe te schrijven aan overnamekosten: zonder die specifieke kosten mee te rekenen, bleef de aangepaste EBITDA stabiel in vergelijking met 2025, zegt het bedrijf. De nettowinst ging 41% lager naar 10 miljoen euro.