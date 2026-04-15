Jumbo trekt opnieuw een voormalig Lidl-manager aan

Jumbo Supermarkten heeft Erwin Meijer benoemd tot commercieel directeur ad interim. Net als CEO Jesper Højer en verkoopdirecteur Boudewijn van den Brand heeft de man een verleden bij Lidl.

25 jaar ervaring

Als interim Chief Commercial Officer (CCO) maakt Erwin Meijer deel uit van het directieteam en is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de commerciële organisatie, waaronder Inkoop en Category Management. Sinds februari vervulde CEO Jesper Højer deze rol ad interim.

De benoeming van Erwin Meijer past binnen de onlangs aangescherpte directiestructuur van Jumbo, waarin de commerciële disciplines worden samengebracht onder één eindverantwoordelijke directierol. Met deze stap zet Jumbo verdere voortgang in de ontwikkeling van de vernieuwde commerciële organisatie, zegt het bedrijf in een persbericht.

Erwin Meijer beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in de nationale en internationale foodretail. Hij was tussen 1996 en 2006 commercieel directeur van Lidl in Nederland en werkte ook voor de discounter in Portugal en op het internationale hoofdkantoor. Later vervulde hij externe consultancyrollen voor onder andere Ontex, Tom&Co en McKinsey. In de afgelopen periode was hij al als adviseur bij Jumbo betrokken.

Opmerkelijk is het feit dat hiermee momenteel drie rollen in de Jumbo-directie worden ingevuld door voormalige topmanagers van Lidl, want ook CEO Jesper Højer en directeur Sales en Supply Chain Boudewijn van den Brand hebben een achtergrond bij de Duitse discounter: ze waren er allebei onder andere directeur in België. Ook Peter Isaac, tot voor kort directeur België bij Jumbo, kwam over van Lidl, maar heeft intussen zijn functie bij de Nederlandse supermarktketen neergelegd.