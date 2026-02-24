Koopjes in het bierschap: brouwers gooien met kortingen

Er is een nieuwe prijzenslag in de Belgische biermarkt: Carrefour stunt met 1+1 gratis op kratten Cristal of Maes, bij Spar vind je Jupiler-bakken aan halve prijs. Albert Heijn biedt twee bakken Cristal aan voor de prijs van één. Toeval of is er meer aan de hand?

Pils onder druk

De huidige kortingsacties zijn opmerkelijk, maar AB InBev ontkent dat de brouwerijreus zo een dalende verkoop probeert aan te zwengelen. Het gaat om een “uitzonderlijke promo bij één retailer”, benadrukt woordvoerder Aron Wils tegenover Gazet van Antwerpen. “Er is in 2025 zelfs een heel voorzichtige groei van bierverkoop binnen de supermarkt”, aldus Wils.

Toch staat bier, zeker de klassieke pils, onder druk. De Belgische bierconsumptie daalde met een vijfde in tien jaar tijd, en de traditioneel bierminnende Belg is daar zeker niet alleen in. Het fenomeen laat zich ook voelen in de cijfers van de bierproducenten. AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, verkocht vorig jaar 2,3% minder bier. Zonder de frisdranken van Britvic, daalde ook bij Carlsberg het volume, en Heineken schrapt zelfs 5.000 tot 6.000 banen na een pover bierjaar.

Het is bijgevolg niet de eerste keer dat de brouwers een robbertje vechten in de supermarkten: begin december woedde er nog een pilsoorlogje, toen Albert Heijn België drie bakken Jupiler voor de prijs van 30 euro aanbood. Prompt doken ook bij andere merken en in andere supermarktketens pintjes op tegen kortingen van 25% tot meer dan 40%. Nochtans is het “een strategie die het goedkope imago van Belgisch pilsbier enkel versterkt“, merkten we bij RetailDetail toen al fijntjes op.