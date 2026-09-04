La Patate wil tot 1 miljoen euro ophalen bij het publiek

Frituurketen La Patate, opgericht rond content creator Average Rob, start op 9 september een crowdlendingcampagne via Winwinner. Het bedrijf wil tussen 500.000 en 1 miljoen euro ophalen om nieuwe vestigingen te financieren. Binnen vier jaar mikt La Patate op minstens twintig filialen.

Twintig filialen in vier jaar

La Patate telt momenteel twee vestigingen, aan de De Keyserlei in Antwerpen en in de Tiensestraat in Leuven, maar het bedrijf plant op korte termijn minstens drie extra locaties. Een vestiging in Oostende moet tegen de herfstvakantie openen. Over de twee andere locaties zijn nog geen details bekendgemaakt.

Met de opbrengst van de crowdlending wil La Patate zijn netwerk verder uitbreiden. Het bedrijf streeft naar minstens twintig filialen binnen vier jaar. Op langere termijn sluit het ook expansie buiten België niet uit. “Pizza is van Italië, sushi is van Japan. De friet is van België, en de wereld mag het weten. Onze focus ligt nu op België, maar op termijn kijken we zeker ook verder”, zegt Robert Van Impe, alias Average Rob.

“Gemeenschap betrekken”

Average Rob zegt dat de crowdlending ook bedoeld is om zijn achterban rechtstreeks bij het bedrijf te betrekken. “Dit is het eerste concept waar ik mijn gemeenschap ook actief in kan betrekken”, zegt hij. Met de publieksfinanciering voegt La Patate immers een extra financieringsbron toe naast het kapitaal en de operationele ondersteuning van zijn bestaande partners.

Achter La Patate staan naast Average Rob ook ondernemers Gilles Mattelin en Jorn Vanysacker, investeringsfonds Green Park Investment Partners en horecagroep MTM. Die laatste exploiteert tien horecazaken in Gent en ondersteunt de operationele uitbouw van de keten.