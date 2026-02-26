Lichte winststijging voor Jumbo

Op een omzet van 10,64 miljard euro hield Jumbo vorig jaar een winst van 33 miljoen euro over. Het resultaat stond onder druk door onder andere investeringen in prijs, assortiment en service, meldt de retailer.

“Uitdagend jaar”

Van elke 100 euro die een klant in de winkel besteedde, hield Jumbo vorig jaar slechts 31 eurocent als nettowinst over, blijkt uit het zopas gepubliceerde jaarverslag. Toch gaat het om een stijging met 16%: in 2024 boekte de Nederlandse supermarktketen 28 miljoen euro winst, in 2023 was dat 22 miljoen. De winstgevendheid stond onder druk door stevige investeringen in prijs en promoties, in een markt waarin concurrentie groot is en klanten voortdurend zoeken naar voordeel, zegt de retailer, die tegelijk kosten bespaarde door slimmer in te kopen en de organisatie te vereenvoudigen.

Financieel gezien was 2025 een uitdagend jaar, volgens het bedrijf. Dat de totaalomzet van Koninklijke Jumbo Food Groep uitkwam op 10,6 miljard, was al bekend. De daling met 80 miljoen euro of 0,7% vergeleken met 2024 is te verklaren door het wegvallen van de omzet uit tabaksverkoop en de verzelfstandiging van restaurantketen La Place. Die factoren buiten beschouwing gelaten, zou de omzet gegroeid zijn met ongeveer 300 miljoen of 3%. Het marktaandeel van Jumbo in Nederland daalde naar 19,9% maar nam in de tweede helft van het jaar weer toe.

“Nieuwe initiatieven”

In België groeide Jumbo met 25% door naar een omzet van 496 miljoen euro. Daarmee groeide de retailer harder dan de markt en steeg het marktaandeel aan het einde van het jaar richting de 2%.

“Ik zie volop kansen om samen met alle collega’s, ondernemers en partners Jumbo verder te laten groeien in de Nederlandse en Belgische markt en nog meer klanten voor Jumbo te winnen”, zegt de nieuwe CEO Jesper Højer. “Met nieuwe energie zijn we het jaar gestart en bouwen we voort op de aangescherpte strategie. Daarbij kijken we goed naar wat onze klanten belangrijk vinden en zetten we verder in op onze unieke formule van én een groot assortiment, én de beste service én waar je goedkoper uit bent. Dit jaar gaan we nieuwe initiatieven introduceren die onze klanten zullen verrassen.”