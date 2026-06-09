Lidl versnelt expansie in Spanje

Lidl zal dit jaar 40 bijkomende winkels openen in Spanje en er ook tien renoveren. De discounter, die de derde speler is in het land, wil zijn achterstand op marktleider Mercadona en op Carrefour verkleinen.

Hoge ambities

50 nieuwe winkels staan er dit jaar op de planning voor Lidl in Spanje: 40 nieuwe, tien verbouwingen, waarbij bestaande winkels gemoderniseerd en vergroot worden. De aankondiging, die de retailer deed op een recente leveranciersdag in Barcelona, onderstreept de hoge ambities van het bedrijf.

De Duitse keten heeft weliswaar nog een grote achterstand op de dominante marktleider Mercadona, die een marktaandeel heeft van 27%. Carrefour, de nummer twee, heeft een aandeel van 9%, terwijl Lidl momenteel op 6,9% afklokt. De discounter heeft ongeveer 700 winkels in Spanje en stelt er 19.700 mensen tewerk.

De retailer benadrukte op het event dat huismerken een cruciale rol spelen in het succes van de keten, maar ook dat meer dan de helft van wat de keten bij Spaanse leveranciers inkoopt, wordt geëxporteerd naar andere landen waar de groep actief is. Naar eigen zeggen draagt Lidl jaarlijks meer dan 9,2 miljard euro bij aan het Spaanse bruto binnenlands product.