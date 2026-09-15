Lidl zet eerste “blindelings” zelfrijdende vrachtwagen op Duitse openbare weg

Lidl zet in Duitsland een autonome elektrische vrachtwagen zonder cabine in voor de bevoorrading van een winkel. De truck rijdt zonder chauffeur of veiligheidsoperator aan boord en kreeg daarvoor als eerste in zijn soort een vergunning van de Duitse transportautoriteit.

Operator rijdt (nog) achter

De autonome vrachtwagen rijdt in Hessen tussen het distributiecentrum van Lidl in Edermünde, nabij Kassel, en een winkel in de buurt. Het voertuig opereert binnen een afgebakend gebied, en onder vastgelegde omstandigheden kan het volledig zelfstandig rijden.