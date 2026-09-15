Overgenomen winkels Carrefour Roemenië krijgen nieuwe, maar vertrouwd klinkende naam

De bijna 500 winkels van Carrefour in Roemenië, die eerder dit jaar werden overgenomen door de lokale Pavăl Holding, krijgen vanaf volgend jaar allemaal een volledig nieuwe identiteit, onder de enigszins vertrouwd klinkende naam Korra.

Merk Carrefour verdwijnt na 25 jaar

Er staat een grote ombouwoperatie op de planning voor de 478 winkels van Carrefour in Roemenië, die nu in handen zijn van Pavăl Holding, tevens de eigenaar van de lokale doe-het-zelfketen Dedeman. Vanaf volgend jaar krijgen die winkels namelijk de nieuwe naam Korra, en ook een nieuwe huisstijl. De naamswijziging geldt voor alle winkelformules, van grote hypermarkten tot kleine buurtwinkels. Daarmee zal het merk Carrefour na 25 jaar van de Roemeense markt verdwijnen, meldt het Roemeense nieuwsportaal Profit.ro.