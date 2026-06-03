Nestlé neemt drinkmaaltijdenproducent Yfood volledig over

Nestlé heeft de resterende aandelen verworven van Yfood, de sterk groeiende producent van kant-en-klare drinkmaaltijden. De multinational wil wereldwijd nieuwe doelgroepen bereiken met het “smart food” merk.

Groei met dubbele cijfers

Nestlé betaalde in 2023 al 220 miljoen euro voor een belang van 49% in Yfood en neemt nu het bedrijf volledig over. Financiële details over de transactie geeft het concern niet. De twee oprichters en co-CEO’s Benjamin Kremer en Noel Bollmann verlaten hun bedrijf. De mededingingsautoriteiten moeten de deal weliswaar nog goedkeuren. Het is de eerste overname onder leiding van CEO Philipp Navratil, die sinds september 2025 aan het roer staat van het grootste voedings- en drankenbedrijf ter wereld.