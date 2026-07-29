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Geschreven door Jorg Snoeck
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Procter & Gamble trappelt ter plaatse

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Food29 juli, 2026
Shutterstock.com

Goedkopere huismerken spelen Procter & Gamble parten. De Amerikaanse multinational ziet dat de vraag naar zijn merkproducten ondermaats blijft: niet voor het eerst lopen de verkopen achter op de verwachtingen.

Zorgwekkende trend

P&G rapporteert een omzetstijging met 2% naar 21,2 miljard dollar (ongeveer 18,6 miljard euro), maar de organische omzet stagneerde, de volumes groeiden niet. De stagnatie in volumeverkoop is volgens analisten een zorgwekkende trend, aangezien P&G in het volledige fiscale jaar 2026 slechts één kwartaal volumegroei rapporteerde. Ook de winst per aandeel daalde, van 1,48 dollar naar 1,26 dollar.

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