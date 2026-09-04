België - NL
België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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“Producenten visconserven laten cruciale informatie achterwege”

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Food4 september, 2026

Terwijl overbevissing een nijpend probleem wordt, bieden visconserven in Belgische en Nederlandse supermarkten onvoldoende transparantie over hun herkomst. “De vissector lijkt wel het Wilde Westen”, zegt Bart van Olphen, oprichter van het merk Fish Tales.

Essentiële informatie ontbreekt

Bij 71% van de visconserven in Belgische en Nederlandse supermarkten ontbreekt essentiële informatie over de vissoort, de vangstmethode of het vangstgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van Future of Food Institute, uitgevoerd in opdracht van het duurzame vismerk Fish Tales.

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