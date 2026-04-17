Royal Swinkels groeit licht ondanks moeizame biermarkt

Bierbrouwer Royal Swinkels heeft in 2025 standgehouden in een moeilijke markt. Het familiebedrijf achter Cornet en Bavaria realiseerde een beperkte omzetgroei en een hogere winst, hoewel de volumes in meerdere Europese markten onder druk stonden.

“Scherp blijven”

De omzet steeg met 5 miljoen euro naar 1,118 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) nam toe van 65,6 miljoen euro naar 70,2 miljoen euro. Die verbetering komt volgens het bedrijf voort uit strikte kostenbeheersing en scherpe strategische keuzes.

Topman Peer Swinkels benadrukt het belang van wendbaarheid in een volatiele sector: “2025 was geen eenvoudig jaar voor onze sector en ook wij merken de gevolgen daarvan. Juist dan is het belangrijk om vooruit te blijven kijken en scherp te blijven in de keuzes die we maken.”

Royal Swinkels ziet de marktomstandigheden niet snel verbeteren. Dalende bierconsumptie in mature markten en aanhoudende kosteninflatie maken groei minder vanzelfsprekend. De brouwer zet daarom in op flexibiliteit, innovatie en geografische spreiding. Volgens de CEO werpt die aanpak zijn vruchten af: “Onze marktpositie is hierdoor duidelijk verbeterd. Als familiebedrijf laten we zien dat we kunnen meebewegen en blijven bouwen aan de toekomst.”

Mix verschuift

Royal Swinkels compenseert de druk deels met een verschuiving in de productmix. Merken als Bavaria 0.0, Swinckels, La Trappe en Cornet groeiden, mede dankzij de toenemende vraag naar alcoholvrije varianten en internationale expansie. De brouwer blijft immers investeren in groei buiten Europa, onder meer in Ethiopië. Zo verschuift de nadruk van volume naar waardecreatie.

Op operationeel niveau investeert het bedrijf in efficiëntie en duurzaamheid: de Swinkels Circularity Index – een interne maatstaf voor circulariteit – steeg naar 65,2%, omdat de groep duurzaamheid niet alleen als reputatie-instrument maar ook als kostenhefboom op langere termijn beschouwt.