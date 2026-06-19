Stakingen bij Gall & Gall, Holland & Barrett en Kruidvat over zondagstoeslagen

Het wordt een onrustig weekend in de Nederlandse retail. Medewerkers van slijterijketen Gall & Gall leggen zaterdag en zondag opnieuw het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Op Vaderdag, zondag 21 juni, krijgen ze gezelschap van stakende werknemers van Etos, Kruidvat, Trekpleister en Holland & Barrett.

Symbolisch op familiedag

De acties richten zich vooral tegen plannen om de zondagstoeslag te halveren. Volgens vakbond FNV komt die ingreep neer op een forse verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, zeker voor medewerkers die regelmatig op zondag werken. De bond vindt dat winkelpersoneel juist extra beloond moet worden als concerns hun winkels op zondag open willen houden.

“Wil het concern dat winkels open zijn? Dan moet daar 100% zondagstoeslag tegenover staan”, zegt FNV-bestuurder Cindy Onvlee. Volgens haar laten de werknemers met hun actie op Vaderdag bewust zien dat de zondag een bijzondere dag blijft: een dag waarop mensen normaal gesproken tijd doorbrengen met familie en vrienden.

Loonsverhoging tegenover zondagstoeslag

De winkels waar wordt gestaakt vallen onder verschillende concerns: Gall & Gall en Etos vallen allebei onder Ahold Delhaize, terwijl Kruidvat en Trekpleister onderdeel zijn van A.S. Watson, een internationaal drogisterijconcern met Chinese eigenaar. Holland & Barrett is dan weer een Britse groep.

Onderhandelingen op sectorniveau voor een nieuwe cao zijn weliswaar de gemene deler: bij Gall & Gall ligt een loonsverhoging van 3,5% op tafel, maar blijft vooral de voorgestelde halvering van de zondagstoeslag kwaad bloed zetten. Voor de drogisterijmedewerkers ligt er volgens FNV een loonsverhoging van 4,5% op tafel, maar de vakbond stelt dat werknemers die verhoging deels zelf betalen als de zondagstoeslag wordt verlaagd.

Actie in Zaandam

Bij Gall & Gall zullen volgens de vakbond opnieuw tientallen winkels gesloten blijven. Eerder deze maand en vorige maand voerden werknemers van de slijterijketen al actie, waarbij eveneens tientallen filialen dichtgingen. Zondag verzamelen stakers zich bovendien vanaf 14.00 uur bij het hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Zaandam.

Werkgevers reageren dat ze eerder hebben aangegeven de zondagstoeslagen meer in lijn te willen brengen met die in andere winkels. Ook betreuren zij dat FNV uit het cao-overleg is gestapt. De vakbond zegt bereid te zijn opnieuw te onderhandelen, maar alleen bij een substantieel beter voorstel.