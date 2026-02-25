“The Healthy FruitBit”: Delhaize sponsort WK Hockey

Delhaize zet in op hockey: de supermarktketen wordt niet alleen officiële sponsor van het WK Hockey in Waver deze zomer, maar breidt ook zijn samenwerking met Hockey Belgium uit.

WK Hockey als springplank

Delhaize is al jaren partner van Hockey Belgium, maar wordt deze zomer ook officiële sponsor van het WK Hockey in Waver. En dat kondigt de keten aan met een ludieke actie: “The Healthy FruitBit”. Geïnspireerd op de sinaasappelpartjes die spelers traditioneel tijdens de pauze eten, worden gebitsbeschermers – de zogenaamde “bitjes” – omgetoverd tot een symbool voor gezonde snacks. Tijdens het WK in Waver en bij lokale clubs worden deze FruitBits uitgedeeld, met als doel jongeren op een speelse manier te stimuleren om voor fruit en groenten te kiezen.