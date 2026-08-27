Abercrombie & Fitch breekt nieuw record in vijftiende groeikwartaal op rij

Na alweer een recordkwartaal, verhoogt Abercrombie & Fitch zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. De Amerikaanse modegroep profiteert van groei bij beide merken, maar ook van een forse terugbetaling van eerder betaalde invoerheffingen.

Sterke groei in Azië

De omzet van Abercrombie & Fitch steeg in het tweede kwartaal met 4,8% tot 1,266 miljard dollar (1,086 miljard euro). Voor de groep was het ondertussen het vijftiende kwartaal met omzetgroei op rij. Al heeft dat alles te maken met expansie, want de vergelijkbare omzet bleef vlak.