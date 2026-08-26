Van de Velde groeit weer dankzij vernieuwd assortiment

Lingeriegroep Van de Velde boekte in de eerste helft van 2026 opnieuw groei. Vooral de eigen winkels en online verkoop trokken de omzet omhoog, al wogen tijdelijke kosten op de winst. Eind augustus krijgt het bedrijf een nieuwe CEO.

Vernieuwing slaat aan

De vergelijkbare omzet van Van de Velde steeg in de eerste zes maanden van het jaar met 4% tot 116 miljoen euro. Het B2B-kanaal, waarin de groep onder meer de merken PrimaDonna, Marie Jo en Sarda aan onafhankelijke lingeriewinkels verkoopt, blijft het grootste segment.