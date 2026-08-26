Foot Locker wordt zorgenkind voor Dick’s nu sneakers terrein verliezen

Dick’s Sporting Goods verlaagt zijn verwachtingen voor 2026 nu de vraag naar sneakers tegenvalt. Vooral nieuwe dochter Foot Locker gaat gebukt onder hoge voorraden en stevige kortingen.

Zijn sneakers passé?

Foot Locker, dat Dick’s vorig jaar voor 2,4 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) overnam, blijkt extra kwetsbaar voor de verslechterende markt. De vergelijkbare omzet van de sneakerketen daalde in het tweede kwartaal met 3,6%. Dick’s verwacht voor het volledige boekjaar nu hoogstens stagnatie, eerder ging het concern nog uit van groei.