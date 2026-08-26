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Geschreven door Pauline Neerman
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Foot Locker wordt zorgenkind voor Dick’s nu sneakers terrein verliezen

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Mode26 augustus, 2026

Dick’s Sporting Goods verlaagt zijn verwachtingen voor 2026 nu de vraag naar sneakers tegenvalt. Vooral nieuwe dochter Foot Locker gaat gebukt onder hoge voorraden en stevige kortingen.

Zijn sneakers passé?

Foot Locker, dat Dick’s vorig jaar voor 2,4 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) overnam, blijkt extra kwetsbaar voor de verslechterende markt. De vergelijkbare omzet van de sneakerketen daalde in het tweede kwartaal met 3,6%. Dick’s verwacht voor het volledige boekjaar nu hoogstens stagnatie, eerder ging het concern nog uit van groei.

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