Marks & Spencer breidt samenwerking met Amazon uit naar Nederland

Marks & Spencer (M&S) heeft zijn mode-aanbod op Amazon uitgebreid naar Nederland. Eerder dit jaar startte de Britse retailer al samenwerkingen met Amazon in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Exponentiële groei

De M&S Brand Store op Amazon.nl biedt een zorgvuldig geselecteerd assortiment van meer dan 1.000 producten in dames-, heren- en kindermode. De retailer profiteert van het lokale fulfilmentnetwerk van Amazon, wat de winkelervaring voor klanten verbetert. Klanten kunnen rekenen op levering de volgende dag, en voor Amazon Prime-leden is deze levering gratis.

M&S Fashion is sinds 2022 al beschikbaar in Nederland via marktplaatsen zoals Zalando. De afgelopen zes maanden heeft M&S naar eigen zeggen een exponentiële groei ervaren, met een stijging van 46% in de verkoop. Dat Nederland het op één na best presterende land is voor marktplaatsverkopen, wijst op verdere groeikansen.

M&S streeft naar een wereldwijde omnichannelstrategie, waarbij het gebruikmaakt van de expertise en infrastructuur van strategische partners om op te schalen. Afgelopen kwartaal heeft het bedrijf een groei van drie cijfers gerealiseerd voor de internationale verkoop via marktplaatsen zoals Amazon, Zalando en About You