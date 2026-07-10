Franse rechtbank verbiedt Shein om namaakproducten met Lacoste-logo te verkopen

Een Franse rechtbank heeft afgelopen donderdag de Chinese e-commercegigant Shein voorlopig verboden om op zijn platform artikelen te verkopen met het beroemde krokodillenlogo van het merk Lacoste.

Risico op verwarring

In afwachting van een uitspraak ten gronde heeft de rechtbank van Parijs alvast voorlopige maatregelen genomen die gelden voor het gehele grondgebied van de Europese Unie. Shein mag op zijn platform geen kleding, sieraden en modeaccessoires met het bekende krokodillenlogo meer verkopen. De rechter acht het aannemelijk dat het om namaak gaat en ziet een duidelijk risico op verwarring bij de consument.

Lacoste krijgt een voorlopige schadevergoeding van 110.000 euro en Shein moet de uitspraak gedurende een maand publiceren op zijn website en in zijn app, om consumenten erop attent te maken.

Shein ligt al langer onder vuur, en al zeker in Frankrijk, waar een samenwerking met het Parijse warenhuis BHV voor grote controverse zorgde. Inmiddels heeft BHV dat partnership stopgezet. Met een nieuwe wet wil de Franse regering nu de zogenaamde ultra-fast-fashionbedrijven aan banden leggen. Er komt een reclameverbod en de geviseerde bedrijven zullen een milieubijdrage moeten betalen.