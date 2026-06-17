Shein vliegt al buiten bij BHV in Parijs

BHV Marais krijgt een nieuwe start: het managementteam neemt het bedrijf over via een management buy-out (MBO). De nieuwe eigenaars gaan voor herstel en één ding is al duidelijk: voor Shein is er geen plaats in het Parijse warenhuis.

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Na een dik half jaar staat de omstreden winkel van Shein in BHV Marais – de eerste fysieke boetiek in Europa – al op de helling. De nieuwe eigenaars, onder leiding van algemeen directeur Karl-Stéphane Cottendin, willen terugkeren naar de historische sterktes van het warenhuis: wonen, doe-het-zelf en het typische ‘bazar’-gevoel dat BHV vroeger onderscheidde van andere Parijse warenhuizen.