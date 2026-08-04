Retailfederatie Comeos laat ballonnetje op over soldenwetgeving

Belgische retailers zijn geen vragende partij voor een verschuiving van de zomerkoopjes naar augustus. Maar een flexibilisering van de soldenperiodes in functie van de weersomstandigheden, zou voor modeketens een optie kunnen zijn.

“Model bestaat al in Kroatië”

In een reactie op een voorstel van het neutraal syndicaat voor zelfstandigen NSZ, dat de wettelijke soldenperiode naar augustus zou willen verschuiven om de gevolgen van zomerse hittegolven op te vangen, pleit Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten voor meer flexibiliteit in de kalender.

“We hebben geen formeel verzoek van onze leden ontvangen om de uitverkoopperiode zoals we die nu kennen te verschuiven,” zegt woordvoerster Lora Nivesse aan de krant Le Soir. “Maar na gesprekken met de federale minister van Economie is er een idee naar voren gekomen: de startdatum van de uitverkoopperiode vast te houden, bijvoorbeeld op 1 juli, en tegelijkertijd te profiteren van een aantal flexibele weken, verspreid over de hele zomer, die afhankelijk van de temperaturen kunnen worden aangepast. Dit model bestaat al in Kroatië.”

Voor sommige sectoren, met name de kledingbranche, speelt het weer een doorslaggevende rol in het verkoopsucces. Andere sectoren zijn van mening dat de huidige kalender goed functioneert. Het debat verdient het om gevoerd te worden, aldus Comeos.