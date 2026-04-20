Dankzij Puma en Jack Wolfskin treedt Anta Sports uit de schaduw en richting wereldtop

Anta Sports heeft in 2025 een symbolische kaap gerond: de Chinese sportgroep boekte voor het eerst meer dan 80 miljard yuan omzet, omgerekend ruim 10 miljard euro. Daarmee bevestigt het bedrijf zijn ambities om door te stoten naar de wereldtop van de sportretail, Nike en Adidas achterna. Alleen: achter die recordomzet schuilt ook een minder evident verhaal.

Recordomzet, maar lagere nettowinst

De omzet van Anta Sports steeg in 2025 met 13,3% tot meer dan 80 miljard yuan. Het nettoresultaat ging echter de andere richting uit: dat daalde met 7,8% tot 15,66 miljard yuan, of ongeveer 1,95 miljard euro.

Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar de verklaring is minder spectaculair dan de daling doet vermoeden. In 2024 profiteerde Anta nog van uitzonderlijke effecten gelinkt aan de verdere uitbouw van zijn belang in Amer Sports. Bovendien kwam de rendabiliteit onder lichte druk: de brutomarge daalde met 0,2 procentpunt tot 62%.

Voor een groep die bekendstaat om zijn efficiëntie en winstgevendheid blijft dat nog altijd een indrukwekkend niveau. Maar het signaal is duidelijk: internationale expansie en portfolio-uitbouw kosten geld.

Investeren in plaats van maximaliseren

Anta kiest niet voor korte termijnwinst, maar voor schaal en positionering. De overname van Jack Wolfskin duwde de personeelskosten in 2025 met 16,7% hoger tot 12,24 miljard yuan. Ook de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen met 10% tot bijna 2,2 miljard yuan.

Die investeringen passen in een bredere strategie. Anta wil niet alleen meer merken onder zijn vleugels brengen, maar ook sterker worden in innovatie, productontwikkeling en internationale merkbouw. Dat model werkte eerder al bij Amer Sports, met merken als Wilson en Salomon, en moet nu ook elders renderen.

Minder winkels, meer focus

Opvallend is dat Anta tegelijk ook snoeit in zijn retailnetwerk. Nadat de groep in 2024 nog 260 winkels opende, sloot ze in 2025 per saldo 32 vestigingen. Tegen eind 2026 zouden daar nog eens zowat 160 winkels bijkomen, vooral bij Anta en Fila.

Dat lijkt op krimp, maar is in werkelijkheid een klassieke optimalisatie-oefening: minder focus op volume, meer nadruk op productiviteit en merkbeleving. De grote sportmerken hebben de voorbije jaren allemaal geleerd dat meer verkooppunten niet automatisch beter is. Zeker in een markt waar consumenten sneller schakelen tussen fysieke retail, marketplaces en direct-to-consumerkanalen, telt vooral de kwaliteit van het netwerk.

Buiten China ligt de echte groeiruimte

De sterkste groei kwam uit de internationale activiteiten: daar steeg de omzet met 70%. Anta maakt nog altijd het grootste deel van zijn omzet in China, maar precies daarom ligt buiten de thuismarkt de grootste opportuniteit.

De groep zette daar in 2025 forse stappen. Zo nam Anta begin dit jaar een belang van 29% in Puma, goed voor een investering van zowat 1,5 miljard euro. Dat is strategisch belangrijker dan louter financieel: met Puma haalt Anta niet alleen een wereldwijd sportmerk dichterbij, maar ook een versneller voor zijn internationale ambities.

De vergelijking is opvallend: Anta is intussen qua omzet al groter dan Puma, maar blijft buiten China nog relatief beperkt aanwezig. Puma kan Anta toegang geven tot distributie, merkzichtbaarheid en internationale geloofwaardigheid. Omgekeerd kan Puma leren van de operationele discipline en productefficiëntie van het Chinese concern.

Van Chinese kampioen naar globale speler

Anta is al lang geen lokale uitdager meer. De groep bouwde haar succes eerst op met het eigen merk Anta, dat nog altijd goed is voor 43% van de omzet. Daarnaast bleek ook Fila China een meesterzet: het merk vertegenwoordigt vandaag zowat 35% van de groepsomzet.

Met Jack Wolfskin, Amer Sports en nu ook Puma in de invloedssfeer wordt steeds duidelijker waar Anta naartoe wil: een breed sport- en lifestyle-imperium uitbouwen dat wereldwijd relevant is. Niet langer enkel als producent of distributeur, maar als merkengroep met internationale slagkracht.

De opening van een eerste Amerikaanse flagshipstore in Beverly Hills past perfect in dat plaatje. De winkel moet meer worden dan een verkooppunt: Anta wil er ook community bouwen, met running clubs en events. Het is een symbolische, maar belangrijke stap in een markt waar zichtbaarheid en geloofwaardigheid cruciaal zijn.

AI moet mee het verschil maken

Anta investeert niet alleen in merken en markten, maar ook in nieuwe verkoop- en ontwikkelingsmodellen. In Azië zet de groep sterk in op artificiële intelligentie. AI-gegenereerde avatars draaien inmiddels 24/7 live commerce-sessies en zouden al meer dan 300 miljoen yuan aan transacties hebben opgeleverd.

Ook in productontwikkeling speelt AI een grotere rol. Artikelen die ontwikkeld werden met het “Ling Loong Design Model” zouden samen al goed zijn voor 9 miljard yuan omzet. Dat toont hoe technologie voor Anta niet alleen een efficiëntietool is, maar steeds meer een commerciële hefboom.

De echte test komt nu

De vraag is niet meer of Anta groot kan worden. Dat is het al. De echte vraag is of de groep ook buiten China een duurzame topdriespeler kan worden. Daarvoor moet het bedrijf tegelijk drie dingen doen: zijn merken internationaal sterker maken, integraties van overnames laten renderen en de winstgevendheid op peil houden.

Dat wordt geen eenvoudige evenwichtsoefening. Maar Anta lijkt bereid om daarvoor op korte termijn wat marge op te offeren. Waar Nike en Adidas nog volop herstellen van strategische misstappen uit de voorbije jaren, heeft Anta vandaag iets wat in deze sector zeldzaam is: schaal, cashflow, geduld en ambitie.

De Chinese groep klopt dus niet meer op de deur van de wereldtop, Anta staat al met een voet binnen.

Dit is geen klassieke studiereis en ook geen vrijblijvende inspiratietrip. We bezoeken steden zoals Shanghai, Hangzhou en Shenzhen: een gerichte, inhoudelijke onderdompeling in een retailomgeving die structureel verschilt van wat we hier kennen.