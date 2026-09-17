Eigenaar van Gigue neemt ook modemerk Jeff over

De West-Vlaamse ondernemer Lieven Vandaele heeft het Brusselse damesmodemerk Jeff overgenomen. Na de eerdere overname van Gigue bouwt hij zo verder aan een Belgische modegroep. Voor Jeff staan onder meer eigen winkels en meer samenwerking achter de schermen op de agenda.

Stap naar retail

Vandaele, ook mede-eigenaar van modebedrijf Castellino, neemt Jeff over van de familie achter het merk. Die verkocht het bedrijf wegens een opvolgingsprobleem. De dochter van de oprichter blijft wel aan als creatief directeur, zo meldt De Tijd.