Torfs doet Nederlandse overname na recordjaar

Schoenen Torfs verwerft een meerderheidsbelang in het Nederlandse online fashionplatform The Little Green Bag. Met de overname wil de Belgische schoenenretailer een groep van complementaire modemerken uitbouwen en The Little Green Bag naar België brengen.

Potentieel in België

De huidige eigenaars en ceo’s Maria en Aramis Gandjapour blijven aandeelhouder en zullen The Little Green Bag ook de komende jaren leiden. Het online platform blijft bovendien onder eigen naam en met zijn eigen positionering opereren. Financiële details over de transactie maakt Torfs niet bekend.