KaDeWe bundelt warenhuizen voor Europese comeback

KaDeWe brengt zijn drie Duitse luxewarenhuizen samen onder één duidelijkere merkenfamilie. Met de gezamenlijke signatuur ‘House of KaDeWe’ wil de groep niet alleen sterker voor de dag komen in Duitsland, maar ook zijn positie tussen de belangrijkste warenhuizen van Europa uitbouwen.

Basis voor nieuwe groei

De nieuwe merkarchitectuur ging deze week tegelijk van start in Berlijn, Hamburg en München. Een gezamenlijke campagne trekt de nieuwe huisstijl door naar de winkels, etalages en digitale kanalen. Het Alsterhaus in Hamburg en Oberpollinger in München krijgen nieuwe logo’s, terwijl het Berlijnse KaDeWe zijn bekende beeldmerk behoudt. Dat bericht Fashion Network.