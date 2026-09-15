Opnieuw recordresultaten voor Takko Fashion

Takko Fashion behaalde zopas de hoogste kwartaalomzet in zijn geschiedenis. De moderetailer wint verder marktaandeel op zijn thuismarkt Duitsland en presteert ook sterk in andere Europese markten.

Sterke vergelijkbare groei

Takko Fashion zag in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar de omzet met 10,8% stijgen naar 381 miljoen euro. De aangepaste EBITDA steeg met 12% naar een nieuw record van 86,4 miljoen euro. De retailer boekte een sterke like-for-like omzetgroei van 7,2% waaraan alle productcategorieën bijdroegen. Ook in het eerste kwartaal presteerde de keten al bijzonder sterk, waardoor de omzet voor de eerste jaarhelft met 7,1% steeg tot 676 miljoen euro en de aangepaste EBITDA 15,5% tot 119,4 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde tot 17,7%, 1,3 procentpunt hoger dan het niveau van vorig jaar.