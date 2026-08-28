[In Beeld] Bij Lefties staat technologie in dienst van lage prijzen



Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Landsec/Liverpool One

Lefties, de budgetketen van de Spaanse modegroep Inditex, heeft zopas zijn eerste winkel in het Verenigd Koninkrijk geopend, een nieuwe stap in de internationale expansie van de retailer. Enkele technologische innovaties dragen bij tot de productiviteit in deze vestiging.

Europese opmars

Donderdag opende Lefties een 3.250 m² grote vestiging in winkelcentrum Liverpool One, dat jaarlijks 33 miljoen bezoekers verwelkomt en waar Inditex ook al winkels van Zara, Bershka, Pull&Bear en Stradivarius uitbaat. Later dit jaar volgen nog winkelopeningen van Lefties in Newcastle en Essex.

De budgetketen, die zich qua aanbod en prijzen net onder zusterketen Zara positioneert om te concurreren met prijsvechters als Primark, is bezig aan een stevige opmars in Europa: eerder dit jaar ging een eerste winkel in Frankrijk open, terwijl ook Duitsland en Nederland op de planning staan. Het merk is al wereldwijd aanwezig in 20 markten met 225 winkels.

Opmerkelijk in de winkel is het gebruik van technologie die ook al bij Zara te vinden is. Het gaat dan onder meer over robotgestuurde kleerhangersorteermachines en zelfscankassa’s met radiofrequentie-identificatie (RFID), waardoor het niet meer nodig is om elk artikel afzonderlijk te scannen. Zulke tools vergemakkelijken het werk van het personeel en verhogen de productiviteit in de winkel, wat bijdraagt tot het beperken van de kosten en het laag houden van de verkoopprijzen.