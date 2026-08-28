JBC en Torfs bundelen krachten voor grote tweedehandsverkoop

JBC en Schoenen Torfs organiseren begin september samen een grootschalige tweedehandsverkoop in Waregem Expo. De Belgische familiebedrijven brengen er meer dan 50.000 kledingstukken en schoenen samen, in een poging tweedehands aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor een breed publiek.

“Eén gezamenlijke missie”

De verkoop vindt plaats op 4, 5 en 6 september. JBC brengt meer dan 38.000 tweedehands kledingstukken mee uit zijn Op-Nieuw-aanbod, van maat 50 tot en met 176. De prijzen beginnen bij 3 euro. Schoenen Torfs vult dat aanbod aan met ruim 3.500 paar tweedehands schoenen, vanaf 10 euro. Ook gaan nog eens meer dan 10.000 tweedehands artikelen van Filou & Friends in de verkoop.

Het initiatief ontstond eind vorig jaar tijdens het slotevent van Studio Circulair. Daar opperde Toon Torfs, sustainability manager bij Torfs, tijdens een panelgesprek het idee om “misschien wel eens de grootste tweedehands schoenenverkoop” te organiseren. Anaïs Claes, sustainability manager bij Claes Retail Group, het moederbedrijf boven onder meer JBC, zag meteen mogelijkheden voor samenwerking, vertelt ze op LinkedIn. Die denkoefening mondt nu uit in een gezamenlijke verkoop waarbij de beide Belgische familiebedrijven hun tweedehandsstromen bundelen.

De samenwerking past binnen de bredere zoektocht van retailers naar circulaire verdienmodellen. JBC bouwt al langer aan zijn tweedehandsaanbod onder de naam Op-Nieuw, terwijl ook Torfs inzet op het verlengen van de levensduur van producten. Met het gezamenlijke evenement willen de bedrijven vooral schaal creëren. “Eén gezamenlijke missie: tweedehands samen aantrekkelijker, toegankelijker én groter in de markt zetten”, aldus Claes.