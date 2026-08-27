[In Beeld] Waterloo is springplank voor verdere groei e5

Al voor het officiële startschot is gegeven, presteert de eerste Franstalige winkel van modeketen e5 meer dan behoorlijk. De retailer, die sterk groeit in een krimpende markt, heeft dan ook alle vertrouwen in een succesvol Waals avontuur.

“Uitgaan van eigen sterktes”

Met een 450 m² grote winkel op de drukke Chaussée de Bruxelles in het centrum van Waterloo, een investering van 500.000 euro, test e5 de temperatuur op de Franstalige markt. Met een feestelijk openingsweekend in het vooruitzicht klinkt CEO Peter De Sutter al vol vertrouwen: “Sinds de discrete opening vorige vrijdag presteert deze winkel al in de middenmoot, zonder dat we er iets voor hebben gedaan. De ligging is prima, met een gratis parking vlakbij. Je moet dit sowieso twee jaar geven, maar ik geloof er voor 100% in. We hebben ook een uitstekend team aangeworven, met voormalige medewerkers van de lokale IKKS, die de markt en het publiek hier goed kennen.”