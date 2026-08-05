Logistiekpartner De Bijenkorf slachtoffer van cyberaanval

Een cyberaanval bij een logistieke partner van De Bijenkorf vertraagt bestellingen, retourzendingen en terugbetalingen. Het warenhuis onderzoekt of de aanvallers ook persoonsgegevens van klanten konden inkijken.

Vanuit de logistiek

Hackers hebben mogelijk toegang gekregen tot een deel van de onlinesystemen van een logistieke partner van de Bijenkorf. De retailer spreekt zelf van een beveiligingsincident, maar de geblokkeerde ongeautoriseerde toegang en het lopende externe onderzoek wijzen op een cyberaanval.

De aanval verstoort voorlopig vooral de logistieke afhandeling. Klanten moeten rekening houden met vertragingen bij bestellingen, retouren en terugbetalingen. De winkels, webshop en app blijven wel gewoon beschikbaar.

Datalek nog niet uitgesloten

De Bijenkorf onderzoekt nog of de aanvallers toegang kregen tot persoonsgegevens van klanten. Het warenhuis heeft klanten uit voorzorg geïnformeerd en het incident gemeld bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Zodra het onderzoek meer duidelijkheid oplevert, wil de retailer betrokken klanten verder informeren en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

De betrokken logistieke partner heeft de toegang inmiddels geblokkeerd en aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen. Een onafhankelijke externe partij onderzoekt de oorzaak, de precieze omvang en de mogelijke gevolgen.

De Bijenkorf exploiteert zeven warenhuizen in Nederland en webshops voor Nederland en België. De logistieke activiteiten verlopen vanuit het distributiecentrum in Tilburg.