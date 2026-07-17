Verbod op vernietiging van onverkochte kleding en schoenen gaat nu in

Grote ondernemingen mogen vanaf zondag 19 juli onverkochte kleding, modeaccessoires en schoenen niet langer vernietigen. De Europese Unie wil daarmee tegenhouden dat bruikbare producten rechtstreeks in de afvalstroom belanden.

Voorraden zelf wegwerken

Bedrijven moeten overtollige voorraden voortaan zo veel mogelijk verkopen, bijvoorbeeld met korting of via alternatieve afzetkanalen. Ze kunnen de producten ook schenken aan goede doelen of sociale ondernemingen, repareren, opknappen of opnieuw verwerken. Middelgrote ondernemingen krijgen tot 19 juli 2030 om zich aan de regels aan te passen. Kleine ondernemingen en microbedrijven vallen buiten het verbod.